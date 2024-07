Kesapli: «Immobile è innamorato della Lazio e ha lasciato il cuore a Roma. Su Dele Bashiru dico questo». Le parole del giornalista

Ciro Immobile, ex attaccante della Lazio dopo otto anni con l’aquila sul petto ha detto addio alla Capitale per trasferirsi al Besiktas. Dundar Kesapli ha così commentato il suo addio ai microfoni di Radiosei.

PAROLE– «Non avrei mai immaginato che Immobile potesse venire in Turchia al Besiktas. Quando l’ho letto pensavo fosse uno scherzo. Immobile è innamorato della Lazio e ha lasciato il cuore a Roma, questo mi è stato detto da chi ha trattato con lui. Ma c’è stato grande entusiasmo quando è arrivato a Istanbul. Il Besiktas è una squadra che sta rinascendo dopo un anno non granché. Stanno facendo di tutto per riportare la squadra a certi livelli in Europa. Secondo me Immobile ha fatto una scelta giusta. Su Dele Bashiru non posso dire molto perché io faccio il corrispondente e non sono in Turchia. Non mi sento di dare giudizi».