Kamada-Lazio, scenario a sorpresa per il futuro: a Formello sono convinti di una cosa. Le ultime sulla situazione del giapponese

Non sono stati per niente entusiasmanti i primi mesi di Daichi Kamada con la maglia della Lazio, con il giapponese ancora non completamente inserito nei meccanismi della squadra

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la situazione del centrocampista potrebbe cambiare in maniera sorprendente: il contratto scadrà a giugno, ma a Formello son convinti che possa restare. Difficile immaginare questo scenario, senza un impiego del giocatore in campo.