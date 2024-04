Kamada Lazio, rinnovo o addio: la decisione entro un mese. Le ultime sulla situazione del centrocampista giapponese

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Daichi Kamada dovrà decidere il suo futuro alla Lazio entro metà maggio. Nel caso in cui non eserciterà la clausola che estenderà di tre anni la durata del suo contratto, sarà libero di cercarsi una nuova squadra per la prossima stagione.

Tudor, però, lo terrebbe con sé molto volentieri. Lo ha dimostrato schierandolo titolare nel derby e, molto probabilmente, lo farà anche domani contro la Salernitana.