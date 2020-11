Juventus, prove tattiche alla Continassa: McKennie titolare, Dybala dalla panchina

La Juventus ha svolto una seduta tecnico-tattica in ottica Lazio.

Alla Continassa fervono gli ultimi preparativi in ottica Lazio. La Juventus si ritroverà domani mattina al Training Center per partire alla volta della Capitale. Nella giornata odierna intanto sono andate in scena le prove tattiche, senza grosse sorprese. A centrocampo infatti al posto dell’infortunato Ramsey è stato provato il nuovo acquisto, l’americano McKennie, e sulla trequarti Pirlo ha dato spazio a colui che presumibilmente sarà il titolare all’Olimpico cioè Dejan Kulusevski. Dybala dovrebbe partire dalla panchina come a Budapest: impossibile in questo momento fare a meno di un Alvaro Morata in forma strepitosa. Titolarissimo Cristiano Ronaldo, in difesa Bonucci e Chiellini avanti su Demiral, dovrebbero essere confermati Cuadrado e Danilo sulle fasce, complice l’indisponibilità di Alex Sandro, che tornerà dopo la sosta così come Ramsey.