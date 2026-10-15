Scorre il countdown per Juventus-Lazio! Sabato la conferenza stampa di Gattuso: i dettagli

Juventus-Lazio si accosta! Sabato 17 ottobre mister Gennaro Gattuso presenterà la gara in conferenza stampa: le informazioni

L’attesa per una delle sfide più affascinanti e cariche di storia del massimo campionato italiano ha ufficialmente raggiunto il suo apice, catalizzando l’attenzione degli appassionati di calcio e degli addetti ai lavori. La formazione capitolina si prepara a vivere un weekend di fuoco!

In vista dell’attesissimo match tra la Juventus e la Lazio, valevole per la 7a giornata del torneo di Serie A 2026/27 e in programma domenica 18 ottobre alle ore 20:45 sul prato dell’Allianz Stadium, l’allenatore Gennaro Gattuso interverrà in conferenza stampa sabato 17 ottobre alle ore 12:30 presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio!

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Il momento delle squadre e la posta in palio all’Allianz Stadium

La sfida dell’Allianz Stadium metterà di fronte due realtà animate da motivazioni profondamente differenti, ma ugualmente intense per il prosieguo della stagione. I padroni di casa della Juventus scenderanno sul campo con l’imperativo categorico di reagire a una serie di risultati recenti che ha inevitabilmente alimentato i malumori della piazza piemontese.

Dall’altra parte, la Lazio guidata da Gennaro Gattuso si presenta forte della sua eccezionale posizione in graduatoria, essendo attualmente alla ricerca di conferme dopo essersi presa il primato in classifica a pari punti con l’Inter. La tensione agonistica è palpabile e la posta in palio assume un peso specifico enorme per la lotta ai vertici del calcio italiano.

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La tradizione e i precedenti storici tra Juventus e Lazio

Analizzando i numeri statistici e la storia dei confronti diretti tra le due compagini, il bilancio complessivo sorride storicamente ai bianconeri. Su un totale di 198 partite ufficiali disputate, la Juventus ha ottenuto 102 successi, contro le 50 vittorie conquistate dalla Lazio, mentre i pareggi complessivi sono stati 46.

L’ultimo successo casalingo dei piemontesi risale alla stagione 2024/2025, quando la squadra allenata all’epoca da Thiago Motta si impose per 1-0 tra le mura amiche dell’Allianz Stadium; nei successivi tre incontri si sono registrati 2 pareggi e 1 vittoria della Lazio nella passata stagione, ottenuta però allo Stadio Olimpico.

Limitando l’analisi alle 101 sfide giocate sotto la Mole, la Juventus ha trionfato in 62 circostanze, a fronte dei 16 successi della Lazio e dei 23 pareggi. Un dato particolarmente emblematico riguarda gli ultimi 10 precedenti disputati all’Allianz Stadium, che evidenziano ben 8 vittorie della Juventus e 2 pareggi: un vero e proprio tabù per i capitolini, capaci di espugnare l’impianto bianconero una sola volta, nel lontano 2017.