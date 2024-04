Juve, tegola per Allegri: un centrocampista rischia di saltare il match con la Lazio. Le ultime in vista del ritorno di Coppa Italia

Dopo il pareggio della Juve contro il Cagliari, Allegri deve fare i conti con gli infortunati per le gare future. Tra questi figura Carlos Alcaraz, condizionato nella gara dell’Unipol Domus da una violenta gomitata presa in testa da Yerri Mina in un contrasto aereo.

L’argentino ha iniziato subito a sanguinare ed è stato costretto a uscire dal campo all’intervallo. La ferita ha richiesto, tra l’altro, dei punti di sutura. Per questo il centrocampista è da considerare a rischio per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio.