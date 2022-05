Juve Lazio, Sarri sorprende! Cabral titolare al centro del tridente

Mossa a sorpresa di Maurizio Sarri che schiera dal primo minuto Jovane Cabral al centro della tridente contro la Juve

Maurizio Sarri scompiglia le carte e lancia la mossa a sorpresa in casa della Juve: Jovane Cabral titolare dal primo minuto al centro del tridente.

Il giovane esterno – che non sarà riscattato – era stato utilizzato dal tecnico per appena 66 minuti in campionato contro l’Udinese. Mai era partito titolare. Probabile che la scelta sia dettata da un’autonomia limitata da Pedro, che rientra da un lungo infortunio.