Juve Lazio, Chiellini out per il big match: i tempi di recupero del difensore

Nella super sfida di questa sera tra Juve e Lazio, il capitano bianconero Giorgio Chiellini potrebbe non essere disponibile

E’ arrivato il giorno del big match tra Juve e Lazio. I biancocelesti faranno visita alla Vecchia Signora nell’Allianz Stadium di Torino, per la 26esima giornata del campionato di Serie A. Una partita fondamentale per entrambe le squadre, dirette concorrenti per la corsa Champions.

Tuttavia, secondo quanto riportato da TuttoSport, la Juventus potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi giocatori migliori. Infatti, il capitano bianconero Giorgio Chiellini sarà molto probabilmente out per la gara di oggi. Il numero 3 potrebbe essere lasciato a riposo da Andrea Pirlo in via preventiva, per evitare ricadute nell’infortunio e averlo a disposizione per la sfida di Champions contro il Porto il prossimo martedì.