Juric torna sulla sfida con la Lazio : «Loro hanno fatto poco o niente»

A due giorni dalla sfida contro la Sampdoria, il tecnico del Verona Juric è tornato sulla sconfitta con la Lazio: le sue parole

In casa Verona si pensa al match con la Sampdoria, valido per il prossimo turno di Serie A. Eppure l’allenatore dei gialloblu Ivan Juric pare non aver ancora digerito del tutto il ko di domenica contro la Lazio.

Queste le sue parole in conferenza stampa: «La partita è stata fantastica, i vostri giudizi mi hanno sorpresa perché abbiamo fatto una bellissima partita. Limitare così la Lazio, con livelli di gioco molto alto, mi ha soddisfatto. Loro hanno fatto poco o niente, ma la qualità dei loro attaccanti e dei loro difensori rende tutto più difficili».