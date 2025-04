Juric, altro flop! Dopo l’esonero alla Roma la retrocessione e l’addio al Southampton: tutti i dettagli

Juric e la situazione aggiornata in Premier League: l’ex allenatore della Roma sarà esonerato anche dal Southampton? Le ultime

La situazione è critica anzi, disperata. Il Southampton è infatti retrocesso in Championship con ben 7 giornate d’anticipo rispetto al termine del campionato. A condannare la squadra con una media punti ridicola è stato l’ex allenatore di Roma e Torino Ivan Juric il quale ha deciso di lasciare il Club dopo aver incassato 12 sconfitte in 14 partite.

Il tecnico ex rivale della Lazio è infatti divenuto detentore di un record poco invidiabile. Il croato è infatti, come riporta anche Sport Mediaset, il peggior allenatore che abbia mai allenato in terra inglese per almeno dieci partite.