Jugovic: «Il mio preferito è Zaccagni. Eriksson era formidabile nel far coesistere tutti i giocatori di qualità. E su Inzaghi…». Le parole dell’ex giocatore

Le parole di Jugovic a La Gazzetta dello Sport in vista dei Lazio Juve.

PAROLE– «Il mio preferito è Zaccagni: tecnica e dribbling, l’essenza del calcio. Sarebbe stato bene anche nella mia Lazio. Eriksson era formidabile nel far coesistere tutti i giocatori di qualità: adesso rivedo un po’ di Sven in Simone Inzaghi, che non a caso è stato allenato dallo svedese. Eriksson se si arrabbiava tanto non urlava, al massimo arrossiva: ecco, in quello Inzaghi è diverso »