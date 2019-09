Jony chiede spazio, vuole conquistare Inzaghi

Jony, un jolly importante per mister Inzaghi

E’ arrivato alla Lazio per essere protagonista. Lo spagnolo Jony è pronto a convincere tutti, Simone Inzaghi in primis. Nel derby il suo esordio ufficiale con la maglia delle aquile, 12 minuti dove ha fatto intravedere le sue doti: velocità di pensiero, rapidità e bravura nei cross. Un vero e proprio jolly, che può essere usate soprattutto a partita in corsa per rompere gli equilibri.

Per la titolarità la strada è in salita, la concorrenza è alta: ha davanti un titolarissimo come capitan Lulic ma nel corso della stagione, sicuramente, si ritaglierà il suo spazio. Intanto Jony pensa a lavorare e negli allenamenti vuole conquistare la fiducia di Inzaghi.