Jony: «Avrei lasciato la Lazio solo per lo Sporting, sono orgoglioso»

Jony è un nuovo giocatore dello Sporting Gijon e ai microfoni di Mundo Deportivo ha parlato così del suo trasferimento

Jony è un nuovo giocatore dello Sporting Gijon e ai microfoni di Mundo Deportivo ha parlato così del suo trasferimento.

LAZIO – «Ho sempre detto che avrei lasciato la Lazio solo per tornare allo Sporting. Ha poi aggiunto: “Mancavano i dettagli dell’ultimo minuto. Sono felice di lavorare con loro e ora cercherò di migliorare giorno per giorno. Tornare allo Sporting significa soddisfazione, orgoglio e responsabilità».

SCORSA STAGIONE – «Quello che ho vissuto la scorsa stagione, mesi molto duri sia come gruppo che come singoli. Ho provato frustrazione per non essere riuscito a mettere insieme allenamenti di fila. È sempre successo qualcosa e questo mi ha creato ansia e non mi ha permesso di esibirmi. Ora la situazione è diversa, ci sono due settimane di preseason per arrivare al livello che tutti si aspettano»