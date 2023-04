Juric a DAZN: «Abbiamo dominato contro una grande squadra come la Lazio»

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha analizzato la vittoria sulla Lazio nell’immediato post-partita: le sue dichiarazioni a DAZN

Ivan Juric è intervistato a DAZN nel post-partita di Lazio-Torino. Le sue dichiarazioni:

«Penso che abbiamo fatto una grande partita, vittoria meritata contro una grande Lazio. Abbraccio con Radonjic? Percorso umano fantastico, è diventato una persona seria. Abbiamo un bel rapporto. Abbiamo superato alcune difficoltà e ora ce lo godiamo. Tutta la squadra ha fatto una grande partita, poi a noi nei primi 6 mesi ci mancava un centrocampista di piede sinistro e Ilic ci aiuta tantissimo. Ha un grande potenziale. La mia è stata una squadra matura, abbiamo anche dominato abbastanza. Sono molto soddisfatto. Con questi ragazzi non è difficile preparare le partite, vogliamo crescere nel gioco. La squadra sta crescendo molto. Poi chiaro che a livello di classifica non è facile. Questi ragazzi meritano solo applausi, non mi spiego i fischi contro la Salernitana. Stanno dando tutto, oggi è stato bello per loro. Sanabria è fantastico, oggi anche ha fatto una grande partita. Gli mancava solo il gol».