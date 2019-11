Italia Under 21, diversa categoria ma altra goleada: 6-0 all’Armenia

Nella giornata di ieri l’Italia U21 di Paolo Nicolato ha asfaltato l’Armenia

Altra goleada azzurra. La Nazionale Under 21 guidata dal CT Paolo Nicolato ha letteralmente asfaltato i pari età dell’Armenia. La pioggia di Catania non ferma la selezione U21, che batte per 6-0 l’Armenia nelle qualificazioni agli Europei 2021, in una partita iniziata con due ore e mezza di ritardo per maltempo. A decidere sono la doppietta di Moise Kean (15′ e 41′) e i gol segnati da Pinamonti (25′), Zanellato (53′), Scamacca (57′) e Del Prato (66′). Azzurrini secondi nel Gruppo 1 a -3 dall’Irlanda, che però ha giocato due partite in più.