Italia, Piccari promuove Rovella: «Che personalità per essere all’esordio»

Le parole di Marco Piccari sulla partita di Nicolò Rovella al suo esordio con la maglia della nazionale italiana

Marco Piccari ha parlato a TMW Radio della partita di Nicolò Rovella: il centrocampista della Lazio ha fatto il suo esordio con l’Italia contro il Belgio risultando anche tra i migliori in campo.

PAROLE – «A me l’Italia è piaciuta molto, ha fatto una prestazione completa. ha saputo attaccare nel momento opportuno, ha saputo difendersi compatta. Ci sono dei giocatori che mi hanno colpito, Donnarumma sempre presente, Di Lorenzo partita di alto livello, poi anche il centrocampo. Grande intensità, dinamicità, qualità. Su tutti metto Rovella, che ha fatto una partita di una personalità impressionante al suo esordio. È un calciatore cresciuto tantissimo e come mai non è stato visto da Allegri alla Juve. Certo che se poi metto pure Kean. Anche questo Locatelli è meglio di quello visto con Allegri nell’ultima stagione».