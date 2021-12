Italia-Macedonia all’Olimpico? A breve la decisione

Italia-Macedonia, match di semifinale degli spareggi per Qatar 2022, potrebbe disputarsi allo stadio Olimpico di Roma

Italia-Macedonia, match di semifinale degli spareggi per Qatar 2022, potrebbe disputarsi allo stadio Olimpico di Roma. Secondo quanto rivelato da Repubblica.it, l’unica certezza al momento pare essere il fatto che sia stata scartata l’ipotesi Allianz Stadium dopo la questione plusvalenze che ha coinvolto la Juventus negli ultimi giorni.

L’ipotesi capitolina però andrebbe a scontrarsi con il fatto che, in quella fase di stagione, e dunque tra la metà e la fine di marzo, l’impianto sarà impegnato per vari motivi: in primis il derby tra Roma e Lazio, che andrà in scena pichi giorni prima, e in più lo svolgimento del 6 Nazioni di rugby. Una decisione sarà presa giovedì, ma restano in ballo anche Bologna e Palermo.