Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ha commentato l’importante vittoria ottenuta all’Olimpico contro il Lecce nella 12a giornata di Serie A. Le dichiarazioni

La Lazio vince e consolida il primato in classifica in questa 12a giornata di Serie A surclassando il Lecce allo stadio Olimpico per 3-0 grazie alla doppietta di Noslin e alla rete di Frattesi. Tra i protagonisti figura Gustav Isaksen che, ai microfoni di Lazio Style Channel, commenta così il risultato:

ANALISI VITTORIA – «È un successo splendido, tutt’altro che semplice. Ci siamo confrontati con avversari di livello e la prima frazione si era messa in modo complicato. Nella ripresa però siamo rimasti compatti, ci siamo chiariti al meglio durante l’intervallo e siamo riusciti a portare a casa l’intera posta».

SPIRITO DI GRUPPO E GATTUSO – «Nessun match è scontato. Questo gruppo è straordinario e si respira un clima davvero positivo. Il mister sta compiendo qualcosa di eccezionale: siamo contenti, ma la chiave è ragionare gara dopo gara, perché vogliamo proseguire su questa strada».

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CRESCITA – «Credo di aver imboccato il percorso giusto, anche se ho ancora margini per dare di più e compiere un ulteriore salto di qualità. Sono entusiasta di trovarmi qui e di far parte di una rosa di questo valore».

TORINO – «Ora ci attende un ciclo di sfide cruciali. Il primo ostacolo sarà sul campo del Torino e puntiamo a dare continuità ai risultati ottenendo qualcosa di importante anche lì».

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