Isaksen: «Sento la fiducia di Gattuso! E’ un tecnico che carica il gruppo e lavora con entusiasmo» – Lazio News 24

Gustav Isaksen sta vivendo un momento magico con la Lazio. L’esterno adesso si trova in ritiro con la Danimarca per gli impegni di Nations League, da dove ha rilasciato delle dichiarazioni

La straordinaria marcia in vetta al campionato della formazione capitolina trova riscontri positivi anche al di fuori dei confini nazionali, direttamente dai ritiri delle selezioni continentali. Dal quartier generale della Danimarca, l’esterno offensivo Gustav Isaksen si è confidato ai microfoni della trasmissione radiofonica Totalfodbold, analizzando l’eccellente momento di forma vissuto sul piano personale e collettivo. Dopo un’estate complicata da problemi fisici e terapie riabilitative, l’esterno ha ritrovato continuità e fiducia nei propri mezzi.

Approfondendo il percorso che lo ha portato a questa svolta, il giocatore della Lazio ha dichiarato:

«Sto vivendo un momento di assoluta serenità, con un equilibrio ritrovato sia sul rettangolo verde che nella vita privata che mi permette di esprimermi al meglio. La fiducia in me stesso è cresciuta esponenzialmente. Venivo da mesi difficili caratterizzati da interventi chirurgici e da un lungo iter di recupero fisico che richiedeva tempo e pazienza.

Nel momento in cui il corpo ha ricominciato a rispondere presente alle sollecitazioni quotidiane, permettendomi di sostenere i carichi di lavoro al massimo delle mie possibilità, le prestazioni positive sono diventate una conseguenza logica di questo percorso».

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La libertà tattica e il feeling speciale con mister Gattuso

A fare la differenza nel salto di qualità tecnico dell’esterno danese è stato soprattutto l’avvento sulla panchina romana di mister Gennaro Gattuso. L’impostazione tattica voluta dallo staff tecnico ha alleggerito il giocatore da eccessivi compiti di copertura geometrica, valorizzandone le doti di rapidità e verticalizzazione immediata.

Illustrando il rapporto con il tecnico calabrese, Isaksen ha spiegato:

«Ho trovato un allenatore che ripone totale fiducia nelle mie qualità e sa esattamente come valorizzarmi. Con la gestione attuale il mio compito mentale è molto più sgombro da schemi rigidi e riesco a rendere al massimo delle mie potenzialità. In fase difensiva le consegne sono semplici e dirette, basate sul controllo del diretto avversario, a differenza delle precedenti esperienze caratterizzate da una gabbia tattica molto più restrittiva. Qui l’idea di base è recuperare palla per ribaltare immediatamente l’azione e offendere, che corrisponde esattamente al mio modo di interpretare il calcio».

La mentalità del gruppo e l’energia contagiosa di Gattuso nello spogliatoio

Oltre agli aspetti puramente tattici, a fare da traino è l’incredibile alchimia creata all’interno dello spogliatoio. La carica motivazionale trasmessa quotidianamente dalla guida tecnica trasforma la fatica degli allenamenti in un forte stimolo collettivo in vista degli impegni ufficiali.

Raccontando il clima che si respira a Formello, Isaksen ha concluso: «Il mister possiede una straordinaria dote di motivatore ed è capace di compattare l’ambiente, estraendo il meglio da ciascuno di noi. Venire al campo ogni mattina è un piacere autentico e c’è grande entusiasmo nel lavorare insieme, anche se i ritmi imposti sono davvero infernali e richiedono un dispendio energetico notevole. La squadra sta girando alla perfezione e questo straordinario feeling di gruppo rappresenta una carica supplementare anche quando torno a vestire i colori della mia nazionale».