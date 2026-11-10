Stendardo: «La Lazio sta andando oltre le aspettative, con pieno merito. Scudetto? Inter favorita» – Lazio News 24

Guglielmo Stendardo, ex difensore biancoceleste, ha analizzato l’attuale momento della Lazio prima in classifica dopo undici giornate di Serie A. Le dichiarazioni

Il rendimento straordinario offerto dalla Lazio in questo avvio di stagione continua ad attirare l’attenzione degli addetti ai lavori e dei grandi ex del nostro campionato. Dopo le prime undici giornate disputate, la squadra si ritrova saldamente in testa alla classifica in solitaria, confermando una crescita esponenziale che stupisce ma convince.

Per analizzare i segreti di questo momento magico, l’ex difensore Guglielmo Stendardo ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulle reali potenzialità del gruppo guidato dalla panchina.

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Il lavoro di Gattuso

Nel corso del suo intervento, l’ex calciatore ha voluto evidenziare i fattori determinanti che stanno permettere al club di raccogliere risultati superiori alle previsioni della vigilia. La chiave del successo risiede nella fame collettiva e nella valorizzazione dei singoli ad opera dello staff tecnico.

A tal proposito, Stendardo ha dichiarato: «È una Lazio che sta andando oltre le aspettative, ma con pieno merito. Il suo segreto è la voglia di rivalsa che anima tutti, dall’allenatore ai giocatori. Gattuso sta aiutando a crescere ciascuno dei singoli. Basti vedere come si sono trasformati elementi quali Belahyane, Tavares, Noslin, lo stesso Mandas. E poi sono stati fatti acquisti di spessore, come Frattesi e Taylor che era arrivato a gennaio».

La lotta Scudetto e l’obiettivo Champions League

Guardando al futuro e agli obiettivi stagionali, il discorso si è inevitabilmente spostato sulle prospettive a lungo termine della compagine biancoceleste nella corsa ai traguardi più prestigiosi della Serie A, valutando le gerarchie del torneo.

Analizzando la graduatoria e le pretendenti ai titoli, Guglielmo Stendardo ha aggiunto: «Per lo scudetto vedo favorita l’Inter, ma la Lazio può giocarsi la Champions con Roma, Milan e Como».