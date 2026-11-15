Mancini: «Belgio superiore nonostante avessimo sbloccato il risultato. Serate come questa aiuteranno» – Lazio News 24

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha commentato il risultato di Bruxelles ai microfoni della Rai dopo la partita. Le dichiarazioni

Una notte da dimenticare in fretta per la Nazionale di Roberto Mancini, costretta a cedere nettamente per 4-1 al cospetto del Belgio in una sfida che ha evidenziato limiti importanti e margini di miglioramento urgenti. Intervenuto ai microfoni della Rai al termine del confronto, il commissario tecnico ha commentato con grande onestà intellettuale l’andamento della gara, riconoscendo i meriti degli avversari e analizzando le ragioni di un tracollo inatteso nelle proporzioni.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

L’analisi lucida sulla superiorità degli avversari

Il match era iniziato sotto i migliori auspici per gli Azzurri, capaci di sbloccare il punteggio e portarsi momentaneamente in vantaggio. Tuttavia, con il passare dei minuti, la reazione dei padroni di casa ha ribaltato completamente gli equilibri del campo. Mancini ha ammesso la superiorità complessiva della selezione fiamminga:

«Gli avversari hanno dimostrato una netta superiorità sul rettangolo verde, nonostante fossimo riusciti a sbloccare per primi il risultato. La squadra di casa ha legittimato il successo con pieno merito, evidenziando qualità importanti che ci hanno messo in grande difficoltà».

Il peso della stanchezza post Francia

Uno dei nodi centrali sollevati dal commissario tecnico riguarda la tenuta atletica della squadra, condizionata inevitabilmente dalle energie profuse nella precedente e dispendiosa sfida disputata contro la Francia. Il fattore stanchezza ha inciso in modo determinante sul calo di rendimento nella ripresa in questa sfida di Nations League:

«Sul piano fisico abbiamo pagato a caro prezzo le scorie e il notevole dispendio energetico della partita ravvicinata contro la Francia. Ciononostante, bisogna dare atto al Belgio di aver disputato una prova eccellente, meritando ampiamente l’intera posta in palio».

Lezioni per il futuro: le prospettive tracciate da Mancini per gli Azzurri

Nonostante l’amarezza per un passivo così pesante, il selezionatore dell’Italia invita a non drammatizzare ma a cogliere gli aspetti costruttivi di una serata storta, utile per calibrare il lavoro in vista dei prossimi impegni internazionali:

«Sono serate difficili che possono capitare nel corso di un percorso agonistico, ma da cui bisogna assolutamente estrarre spunti preziosi per crescere. Eravamo consapevoli dell’elevato coefficiente di difficoltà della vigilia, affrontando un collettivo di primissimo piano: questa dura lezione ci servirà enormemente per il futuro».