Inzaghi per allungare sulla Lazio: le formazioni ufficiali di Napoli-Inter

Tutto pronto per la sfida del Maradona tra Napoli ed Inter, con la Lazio in attesa di scoprire il risultato della gara in vista del match di stasera.

Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

INTER (3-5-2): Onana; D’ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Correa, Lukaku;