Inzaghi Juve: i bookmakers svelano il favorito. Le quote

Inzaghi Juve, i bookmakers svelano il favorito per la panchina dei bianconeri nella prossima stagione: ecco tutte le quote

Sisal ha pubblicato le quote relative alle scommesse sul prossimo allenatore della Juventus per la stagione 2021/2022: il favorito numero uno è Massimiliano Allegri mentre dietro di lui si attestano Inzaghi e Zidane. Pirlo è solo quarto in questa speciale classifica. Spicca Antonio Conte: il suo ritorno alla Juventus viene quotato a 20 volte la posta giocata.

LE QUOTE

Allegri 2.50

Inzaghi 6.00

Zidane 6.00

Pirlo 9.00

Klopp 20.00

Conte 20.00

Spalletti 20.00

Guardiola 33.00

De Zerbi 50.00

Fonseca 100.00