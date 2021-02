Inter Lazio, per Inzaghi la Champions vale lo Scudetto

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza riportate da La Gazzetta dello Sport, che analizza il momento della Lazio

«Siamo tornati in Champions dopo tredici anni, riconfermarci per noi sarebbe come vincere lo Scudetto». Simone Inzaghi ha le idee chiare, niente voli pindarici, nonostante le 6 vittorie consecutive che proiettano la sua Lazio nelle zone alte della classifica.

Un avvio stentato in campionato e una stagione riacciuffata per i capelli, le ultime vittorie ora possono assumere un significato diverso e più prestigioso della Champions. Inzaghi lo sa e non vuole caricare di pressione l’ambiente. Circa un anno fa proprio il confronto con l’Inter aveva permesso alla Lazio di sognare lo Scudetto, prima dell’arrivo del lockdown e il crollo in classifica.

Inzaghi insegue la vittoria numero 100 sulla panchina biancoceleste, alla quale i tifosi sperano. Ieri la squadra è stata caricata dai sostenitori biancocelesti prima della partita contro l’Inter, sul bus c’era anche Radu, nonostante qualche problema fisico. Non dovesse farcela è pronto Hoedt.

