Inzaghi, i complimenti social del club per le 100 vittorie in panchina

Con la vittoria contro la Sampdoria sono 100 i successi di Simone Inzaghi da allenatore della Lazio. Il post Twitter della società

Il gol di Luis Alberto vale 3 punti per la Lazio, e 100 vittorie per Simone Inzaghi da allenatore biancoceleste, da quando nel 2016 ha raccolto l’eredità di Stefano Pioli. I complimenti del club in un post pubblicato dall’account ufficiale su Twitter.