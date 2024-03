Inzaghi e Acerbi patteggiano con la FIGC: le ultime sui due ex Lazio

Simone Inzaghi e Francesco Acerbi, due ex Lazio, hanno patteggiato con la FIGC dopo i fatti di Roma-Inter. I dettagli

Simone Inzaghi e Francesco Acerbi patteggiano una multa con la FIGC, rispettivamente per la telefonata alla squadra da squalificato e per il gesto volgare ai tifosi avversari.

È arrivata la decisione dopo i due discussi episodi di Roma–Inter. Nessuna squalifica per i due. I due ex Lazio dunque non verranno squalificati e saranno regolarmente disponibili in casa nerazzurra per le prossime gare di campionato.