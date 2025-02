Verso Inter-Lazio, Marotta: «E’ un momento molto positivo»

Il Presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio

Nella giornata odierna si è svolta la conferenza stampa di Simone Inzaghi in vista della sfida di domani tra Lazio e Inter, valida per l’accesso alle semifinali della Coppa Italia. Conferenza in cui è intervenuto anche Beppe Marotta, che ha commentato così il momento dei nerazzurri.

SUL MOMENTO DELL’INTER – «È un momento molto positivo, ci sono ancora tanti punti a disposizione ma vorrei sottolineare le performance della nostra squadra che ci vede al vertice in Italia e protagonista a livello internazionale. È motivo di grande soddisfazione e orgoglio, per tutti, a partire dalla società che ha voluto dare il suo apporto. Essere primi in campionato ed essere l’unica italiana nelle fasi finali della Champions League, tre le squadre che corrono per la Coppa Italia depone per dire che l’Inter, rispetto ai propri obiettivi, è in linea».