Inter, Kumbulla in stand-by: l’offerta della Lazio è ancora la più alta

Aggiornamenti sulla situazione legata al futuro del difensore del Verona.

Nel mese di luglio sembrava una trattativa destinata alla fumata bianca, poi il sorpasso dell’Inter aveva spento ogni speranza di vedere il difensore del Verona Marash Kumbulla vestire la maglia biancoceleste.

Al momento però i nerazzurri sembrano aver messo la trattativa in stand-by.

Il club milanese (impegnato in Europa League) è in trattativa con il Tottenham, con Milan Skriniar in uscita (si è parlato di uno scambio con Ndombele).

Soltanto dopo la cessione del difensore (ad oggi indispensabile per affrontare la competizione europea) i nerazzurri potranno guardarsi realmente attorno.

Ad oggi la proposta della Lazio per Kumbulla risulta quindi la più alta, poiché la dirigenza nerazzurro non avrebbe fatto pervenire alcuna proposta ufficiale al club scaligero.

Esiste quindi la possibilità di una riapertura della trattativa, motivo per cui in questi giorni non sembrano esserci grandi nomi in entrata per rinforzare il reparto difensivo.