Inzaghi Inter, Juve decisiva per il futuro della panchina? La situazione

Il futuro della panchina di Inzaghi dipende anche da Juve-Inter? Lo scenario in caso di sconfitta all’Allianz Stadium

Partita decisiva domenica contro la Juventus per l’Inter e non solo per non rischiare di perdere contatto con il Milan e il treno scudetto.

Stando a quanto riporta Il Giornale, Simone Inzaghi si gioca gran parte del futuro sulla panchina nerazzurra in caso di sconfitta all’Allianz Stadium. Un finale di campionato deludente, infatti, potrebbe portare delle riflessioni all’interno della dirigenza e alimentare le voci di un addio anticipato a fine stagione.