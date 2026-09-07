Inler nel pre partita: «Lazio squadra di altissimo livello. La gara è fondamentale per misurare le ambizioni»

Gokhan Inler, ds dell’Udinese, ha parlato nel pre partita del match della terza giornata contro la Lazio

Gokhan Inler, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato nel pre partita del match valido per la terza giornata di Serie A 2026-2027 contro la Lazio, in programma al Bluenergy Stadium. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

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LAZIO E MURA AMICHE- «I nostri rivali sono una squadra di altissimo livello, ma poter contare sul sostegno del nostro pubblico ci garantisce una spinta in più. Abbiamo una grande determinazione nel voler disputare un’ottima prestazione tra le mura amiche».

AMBIZIONI – «I paragoni importanti con campionati d’élite non devono farci perdere il senso della realtà: la priorità resta mantenere l’umiltà e la concentrazione. La gara di oggi rappresenta una vetrina ideale in cui dimostrare fino in fondo il nostro reale valore».

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