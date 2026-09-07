Connect with us

Avversari

Inler nel pre partita: «Lazio squadra di altissimo livello. La gara è fondamentale per misurare le ambizioni»

Published

3 ore ago

on

By

Image Photo833099 e1788806941728
Db Milano 19/12/2024 - Coppa Italia / Inter-Udinese / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Gokan Inler

Gokhan Inler, ds dell’Udinese, ha parlato nel pre partita del match della terza giornata contro la Lazio

Gokhan Inler, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato nel pre partita del match valido per la terza giornata di Serie A 2026-2027 contro la Lazio, in programma al Bluenergy Stadium. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Gattuso e Frattesi e le novità verso la sfida con l’Udinese

LAZIO E MURA AMICHE- «I nostri rivali sono una squadra di altissimo livello, ma poter contare sul sostegno del nostro pubblico ci garantisce una spinta in più. Abbiamo una grande determinazione nel voler disputare un’ottima prestazione tra le mura amiche».

AMBIZIONI «I paragoni importanti con campionati d’élite non devono farci perdere il senso della realtà: la priorità resta mantenere l’umiltà e la concentrazione. La gara di oggi rappresenta una vetrina ideale in cui dimostrare fino in fondo il nostro reale valore».

Udinese-Lazio puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2026 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×