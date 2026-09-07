Avversari
Inler nel pre partita: «Lazio squadra di altissimo livello. La gara è fondamentale per misurare le ambizioni»
Gokhan Inler, ds dell’Udinese, ha parlato nel pre partita del match della terza giornata contro la Lazio
Gokhan Inler, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato nel pre partita del match valido per la terza giornata di Serie A 2026-2027 contro la Lazio, in programma al Bluenergy Stadium. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:
Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Gattuso e Frattesi e le novità verso la sfida con l’Udinese
LAZIO E MURA AMICHE- «I nostri rivali sono una squadra di altissimo livello, ma poter contare sul sostegno del nostro pubblico ci garantisce una spinta in più. Abbiamo una grande determinazione nel voler disputare un’ottima prestazione tra le mura amiche».
AMBIZIONI – «I paragoni importanti con campionati d’élite non devono farci perdere il senso della realtà: la priorità resta mantenere l’umiltà e la concentrazione. La gara di oggi rappresenta una vetrina ideale in cui dimostrare fino in fondo il nostro reale valore».
Udinese-Lazio puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento
News
Classifica Serie A 2026/27: la situazione aggiornata dopo la fine della terza giornata
Classifica Serie A 2026/27: tutti gli aggiornamenti giornata dopo giornata sulla stagione della Lazio di mister Gennaro Gattuso La Serie...
Risultati Serie A 2026/27, i risultati della giornata odierna
Risultati Serie A 2026/27, il programma completo della terza giornata di campionato. La partita della Lazio di Gennaro Gattuso e...
Pagelle Udinese Lazio: super Frattesi, si rivede Zaccagni. Promosso Gattuso – VOTI e COMMENTO
Pagelle Udinese Lazio – I voti e il commento alla partita dei calciatori mandati in campo da mister Gennaro Gattuso...