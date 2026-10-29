Iniziativa di solidarietà dei tifosi della Lazio! Mobilitazione per aiutare i cani in difficoltà: tutti i dettagli

Tifosi Lazio ancora protagonisti fuori dal campo: i gruppi del tifo organizzato lanciano una raccolta di coperte e cibo per sostenere l’Associazione Cuore di Pit

Il cuore dei tifosi della Lazio batte forte anche lontano dagli spalti. I gruppi del tifo organizzato biancoceleste hanno annunciato attraverso i propri canali social una nuova iniziativa benefica, dimostrando ancora una volta quanto la passione calcistica possa trasformarsi in un’importante occasione di solidarietà. Questa volta l’attenzione è rivolta agli amici a quattro zampe, con una raccolta di beni di prima necessità destinata a sostenere un’associazione impegnata nella cura degli animali.

L’obiettivo è aiutare l’Associazione Cuore di Pit, situata a Labico, in provincia di Roma, ad affrontare l’arrivo dell’inverno e delle temperature più rigide. Un’iniziativa che punta a coinvolgere l’intera comunità laziale, chiamata a contribuire attraverso donazioni di coperte e alimenti.

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Raccolta solidale per i cani: cosa si può donare

La mobilitazione promossa dai sostenitori biancocelesti nasce dalla volontà di offrire un aiuto concreto agli animali ospitati dalla struttura. Con l’avvicinarsi della stagione invernale, infatti, diventa particolarmente importante garantire loro protezione dal freddo e un’adeguata disponibilità di cibo.

I tifosi della Lazio raccoglieranno coperte nuove e usate, purché realizzate in lana, cotone oppure pile. Gli organizzatori hanno specificato che non saranno accettati materiali imbottiti. Sarà inoltre possibile consegnare alimenti secchi e umidi, destinati sia ai cuccioli sia ai cani adulti. Ogni contributo potrà rappresentare un sostegno concreto per l’associazione beneficiaria.

Dove e quando consegnare le donazioni: tutte le informazioni

La raccolta solidale si svolgerà presso il pub Maledetti Laziali, situato in via di Santa Maria Ausiliatrice 82, a Roma. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, sarà possibile consegnare il materiale da domenica 1° novembre a domenica 8 novembre 2026, nella fascia oraria compresa tra le 16:30 e le 22:00. Una settimana interamente dedicata alla solidarietà, durante la quale i sostenitori biancocelesti e tutti coloro che vorranno partecipare potranno contribuire all’iniziativa.

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Lazio, il comunicato del tifo organizzato: l’appello alla solidarietà

Attraverso i propri canali social, i gruppi del tifo organizzato hanno diffuso un messaggio per sensibilizzare i sostenitori e invitare alla partecipazione. Il comunicato si apre con uno slogan significativo: «Ma che bel cane, di che razza è? Amore puro».

Gli organizzatori hanno quindi spiegato le finalità dell’iniziativa, sottolineando la necessità di intervenire prima dell’arrivo del freddo: «Eccoci di nuovo pronti per aiutare i nostri amici a quattro zampe. Serve un aiuto importante da parte di tutti, in vista dell’inverno e delle temperature rigide. I nostri amici a 4 zampe aspettano il nostro aiuto!!!».

Un’iniziativa che testimonia come il tifo organizzato della Lazio voglia essere protagonista anche nel sociale. Al di là dei risultati sportivi e delle vicende calcistiche, la raccolta rappresenta un’occasione per unire la passione per i colori biancocelesti alla volontà di aiutare gli animali in difficoltà.