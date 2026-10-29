Lazio, il club saluterà Mizuno dopo 5 anni! E’ caccia al nuovo sponsor per la stagione 2027/28 – Lazio News 24

Lazio, il contratto dell’azienda giapponese scadrà il 30 giugno 2027! Mizuno dirà addio ai biancocelesti dopo 5 anni. Intanto è caccia al nuovo sponsor

Mentre sul rettangolo di gioco la squadra guidata dal tecnico continua a volare al vertice della classifica di Serie A a quota 25 punti , fuori dal campo il mondo biancoceleste vive una complessa fase di transizione e fermento. Tra le continue proteste della tifoseria nei confronti del presidente Claudio Lotito e le dinamiche del calciomercato ormai alle porte, la società sta programmando una vera e propria svolta commerciale. Il club si appresta a dire addio allo sponsor tecnico Mizuno al termine del contratto quinquennale in scadenza nel giugno 2027.

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La fine del quinquennio con Mizuno e il momento della Lazio

La partnership con il noto marchio giapponese, iniziata nella stagione 2022/2023, giungerà al termine al termine del ciclo pattuito, spingendo il vertice dirigenziale a guardarsi intorno. Nonostante le ottime prestazioni sportive sul campo e il primato in graduatoria, la società capitanata da Claudio Lotito avverte l’esigenza di massimizzare i ricavi commerciali e ampliare la visibilità internazionale del brand biancoceleste. La dirigenza è già al lavoro per valutare i profili dei possibili candidati che vestiranno la squadra a partire dalla stagione 2027/28 (o anticipando i tempi di fornitura per il materiale da allenamento).

I prossimi sviluppi in casa Lazio per la svolta commerciale

Con le trattative che entreranno nel vivo nelle prossime settimane, la priorità della società sarà quella di garantire un accordo economically vantaggioso e capace di valorizzare il merchandising globale del club. La decisione definitiva potrebbe arrivare entro la fine dell’anno, quando la Lazio definirà ufficialmente il nome del partner che firmerà le divise da gioco e l’abbigliamento tecnico per il nuovo ciclo.