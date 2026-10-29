Lazio Cagliari, nessun dietrofront dei tifosi: venduti solo 3mila biglietti per la sfida dell’Olimpico – Lazio News 24

Lazio Cagliari, nessun dietro dei tifosi in vista della sfida in programma allo stadio Olimpico domenica 1 novembre! Finora venduti solo 3mila biglietti

La frattura tra la tifoseria e la presidenza Lotito non accenna a ricomporsi, trasformando la prossima sfida di campionato contro il Cagliari in un nuovo capitolo di aperta contestazione. I sostenitori capitolini continuano infatti a portare avanti con fermezza la propria linea dura, disertando in massa gli spalti dell’impianto romano per la decima giornata del campionato di Serie A.

Ultimissime Lazio LIVE: Zaccagni torna in Nazionale? Novità sui rinnovi

La protesta dei tifosi della Lazio: i numeri del flop all’Olimpico

Come svelato da Il Tempo, la risposta della piazza in vista del match interno di domenica primo novembre contro i sardi è impietosa. Risultano infatti appena 3mila i biglietti staccati finora per la partita contro la formazione di Fabio Pisacane. Un dato emblematico che certifica il completo fallimento delle iniziative di riavvicinamento e dimostra come la volontà dei sostenitori di far sentire la propria voce contro la gestione Lotito sia più forte di qualsiasi tentazione di campo.

Dalla trasferta del Mapei al clima sordo: la frattura tra Lazio e ambiente

Il contrasto rispetto alle uscite esterne della squadra è stridente. Se lontano dalle mura amiche il popolo biancoceleste continua ad assicurare un sostegno massiccio e rumoroso — come dimostrato dall’esodo di massa registrato in occasione della recente trasferta al Mapei Stadium —, tra le mura di casa la linea del boicottaggio resta intransigente. Il clima di freddezza attorno alla Lazio rappresenta ormai un fattore strutturale con cui l’ambiente deve fare i conti, trasformando le gare casalinghe in un palcoscenico surreale e privo del solito calore di pubblico.

A nulla servono le promozioni della Lazio: prezzi bassi ma spalti deserti

Per cercare di correre ai ripari e riempire gli spalti dell’impianto capitolino, la dirigenza biancoceleste aveva provato a lanciare una campagna di prezzi agevolati rivolta in particolar modo agli abbonati delle ultime due stagioni sportive, fissando i tagliandi d’ingresso a partire da una cifra simbolo di 18 euro. Un tentativo di conciliazione da parte della società che non ha però sortito l’effetto sperato: la decisione della tifoseria appare irrevocabile e contro il Cagliari lo stadio si presenterà ancora una volta desolato e vuoto.