Infortunio Zaccagni, slitta il rientro per l’esterno biancoceleste: le ultime in casa biancoceleste sulle condizioni del numero 20

Brutte notizie in casa Lazio per quanto riguarda le condizioni di Mattia Zaccagni, ancora alle prese con il suo problema fisico.



Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, la distorsione all’alluce destro, peggiorata per averci giocato sopra in allenamento, sta costringendo il numero 20 al forfait da un mese e purtroppo non finirà qui. L’esterno non ci sarà col Bologna ed è in forte dubbio anche per il Torino. La speranza è quella di riaverlo a disposizione per la trasferta contro la Fiorentina