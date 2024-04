Infortunio Zaccagni, rientro ad un passo! Ci sarà in quella partita, avviso a Tudor

Infortunio Zaccagni, rientro ad un passo! Ci sarà per Lazio-Verona, l’esterno pronto a tornare a disposizione di Tudor

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Lazio si può cominciare a sorridere per quanto riguarda le condizioni di Mattia Zaccagni. L’esterno sarà out domani contro la Juve in Coppa Italia ma è pronto a tornare a stretto giro a disposizione di Igor Tudor.

L’ex Verona, che pochi giorni ha rinnovato con la Lazio fino al 2029, ha messo nel mirino la gara di sabato contro la sua ex squadra: l’obiettivo è rendersi disponibile almeno per la panchina.