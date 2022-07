Infortunio Traorè, operato il centrocampista del Sassuolo per una frattura

Infortunio Traorè, il centrocampista del Sassuolo operato al piede per una frattura al quinto metatarso: le condizioni

Hamed Junior Traorè salta la prima fase di preparazione alla nuova stagione del Sassuolo per infortunio. A comunicarlo lo stesso club neroverde.

IL COMUNICATO – «Hamed Traorè non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno. Il calciatore neroverde è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni».