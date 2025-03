Infortunio Tavares, il piano di Baroni per il calciatore

Condividi via email

Infortunio Tavares, ad una settimana dalla sfida interna con il Torino Baroni deve fare i conti con la gestione dell’ex Arsenal: la situazione

Archiviata la partita di ieri dell’Italia contro la Germania, che ha sancito l’eliminazione degli azzurri dalla Nations League, la Nazionale lascia di nuovo spazio alla serie A. Lunedì infatti la Lazio torna in campo nella delicatissima e fondamentale sfida interna contro il Torino.

Dalla partita contro i granata infatti, per Baroni sarà fondamentale la gestione delle energie di un elemento fondamentale per lo scacchiere biancoceleste ossia Tavares. A confermare il tutto è il Corriere dello Sport, spiegando che il tecnico toscano solo da mercoledì potrà capire nel dettaglio se l’ex Arsenal potrà essere della partita, e preparare di conseguenza una tabella di lavoro per quest’ultimo fino alla fine della stagione.

Il quotidiano ricorda che da dopo il Torino i biancocelesti dovranno affrontare anche i match delicatissimi con Bodo Glimt, il derby del 13 Aprile e l’Atalanta il 6