Infortunio Pedro, oggi nuovi test: Sarri spera nel recupero

Infortunio Pedro, oggi il giocatore potrebbe sottoporsi a nuovi test per capire se potrà aiutare la squadra in questo finale di stagione

La Lazio ha perso una delle migliori alternative in attacco: Pedro è alle prese con un problema al soleo e, da due mesi e mezzo, non vede il campo. Mister Sarri – nel post partita contro la Samp – ha chiarito quanto il suo sia un infortunio delicato e quanta cura e tempo servano per ridurre al minimo il rischio di eventuali ricadute.

Come riportato da La Repubblica, oggi lo spagnolo dovrebbe sottoporsi a nuovi test per capire se potrà dare una mano alla squadra nella volata europea. La speranza è di rivederlo per gli ultimi due impegni di campionato.