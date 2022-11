Infortunio Paredes, l’argentino sta bene: Allegri lo ritrova per Verona e Lazio

Infortunio Paredes, Allegri sorride: il giocatore ieri si è allenato e punta la maglia da titolare contro Verona e Lazio

Leandro Paredes, nella giornata di ieri, è tornato a lavorare con il resto del gruppo dopo l’infortunio che lo aveva fermato.

Il centrocampista argentino, come riferisce la Gazzetta dello Sport, si candida quindi già per una maglia da titolare in vista di Verona-Juventus di domani. Il giocatore si candida quindi anche per l’ultima gara dell’anno contro la Lazio.