Infortunio Luis Alberto, doccia gelata per Sarri! Corsport: «Niente Supercoppa»

Infortunio Luis Alberto, cattive notizie per Sarri: il Mago salterà le Final Four della Supercoppa italiana. Le ultime

Anno nuovo, infortuni vecchi. L’inizio del 2024 non ha cancellato con un colpo di spugna i problemi con cui si è chiuso il 2023. Per la Lazio questi problemi hanno le sembianze di Ciro Immobile e Luis Alberto. I due pilastri biancocelesti sono ancora indisponibili ma, mentre per l’italiano c’è ottimismo, per lo spagnolo no.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Mago non potrà esserci né per i quarti di Coppa Italia, che per la semifinale della Supercoppa italiana. Tutta colpa della lesione di basso-medio grado all’adduttore della coscia sinistra, che lascerà Sarri senza il suo numero 10 per i i primi impegni del nuovo anno.