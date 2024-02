Infortunio Isaksen, svelato il motivo del cambio in Fiorentina Lazio. Le condizioni

Infortunio Isaksen, alla luce della sostituzione del biancoceleste durante il match Lazio Style spiega le ragioni del cambio di Sarri

Sembrava inizialmente una serata perfetta per la Lazio, che nonostante il pressing della Fiorentina era riuscita a portarsi in vantaggio con Luis Alberto, ma la reazione dei viola ha ribaltato nettamente la partita. I grattacapi per i biancocelesti non sono finiti, perchè Lazio Style fa chiarezza riguardo la situazione legata a Isaksen uscito anzitempo dal terreno di gioco.

Il biancoceleste, che inizialmente si pensava fosse per scelta tecnica, ma secondo quanto riporta LSC la situazione è ben diversa. Ildanese, sarebbe stato costretto a lasciare il terreno di gioco del Franchi per alcuni acciacchi che avrebbe avvertito nel corso della prima frazione