Infortunio Immobile, Sarri: «Tempi di recupero? Vi dico questo»

Infortunio Immobile, mister Sarri ha fatto il punto sul recupero del bomber della Lazio. Le sue parole in conferenza

L’infortunio di Immobile è una brutta tegola per la Lazio e per mister Sarri. Secondo le prime stime, il ragazzo si rivedrà in campo solo nel 2023 saltando quindi 7 partite. Il tecnico però ha oggi confermato che il ragazzo sta lavorando al meglio per recuperare il prima possibile:

QUI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA

RECUPERO IMMOBILE – «Stiamo facendo tutti i tentativi possibili. Il ragazzo vuole accorciare i tempi, ma si può fare se non ci sono margini di rischio. Ho visto il piano terapeutico ed è bello tosto. Di uno che si è messo a disposizione per recuperare un po’ prima».