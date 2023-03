Infortunio Immobile, è giallo: slittano gli esami, può farcela per il derby?

Ciro Immobile, dopo l’infortunio subito col Napoli, è ancora in dubbio per il derby di domenica: è giallo sugli esami di controllo

Ciro Immobile tiene la Lazio col fiato sospeso. Il centravanti biancoceleste, infortunatosi nella gara dello scorso 3 marzo contro il Napoli, è ancora fortemente in dubbio per il derby di domenica contro la Roma.

Come riferisce Il Messaggero, il numero 17 biancoceleste non si sottoporrà oggi agli esami di controllo previsti. Un presagio probabilmente negativo che viene però smentito dal Corriere dello Sport. L’attaccante avrebbe concordato con lo staff lo slittamento dei controlli di almeno 48 ore, segno che le sensazioni del calciatore sono positive. Sarri spera di averlo per la stracittadina. I gol di Ciro sono fondamentali per inseguire l’Europa che conta.