Infortunio Castellanos, il Taty prova a bruciare i tempi: possibile rientro contro l’Atalanta, il punto

In casa Lazio continuano a far discutere le condizioni fisiche di Valentin Castellanos, che potrebbe rientrare contro l’Atalanta

In casa Lazio si sta cercando di uscire fuori dal momento di crisi che, sta rischiando di gettare al vento quanto di buono fatto nella prima parte di stagione. Bisogna fare in fretta però, dato che nel prossimo impegno di campionato ci sarà da affrontare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Per la sfida contro la Dea, Baroni conta di ritrovare almeno nella lista dei convocati Valentin Castellanos, che potrebbe effettuare un recupero lampo. Come riportato nella versione odierna del Corriere dello Sport infatti, le condizioni dell’attaccante stanno migliorando sempre più rapidamente e ci sono buone possibilità di averlo a disposizione per il big match del Gewiss Stadium.