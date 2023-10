Infortunati Lazio: niente Nazionale per Zaccagni e Provedel. Ultimissime sui tempi di recupero

Infortunati Lazio: niente Nazionale per Zaccagni e Provedel. Le ultimissime sulle condizioni dei due acciaccati in casa biancoceleste

Mattia Zaccagni è uscito con un problema alla caviglia dall’ultima partita della Lazio con l’Atalanta.Per questo, come anche spiegato dal ct Spalletti, il giocatore rimasto a Roma.

Come riporta il Corriere dello Sport, mercoledì inizierà un protocollo riabilitativo, volto a recuperare per la ripartenza a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. Stesso iter per Provedel, rimasto anche lui nella Capitale per una contusione all’anca.