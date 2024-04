Infortunati Lazio, Lazzari torna a disposizione: gli aggiornamenti da Formello sulle condizioni del terzino biancoceleste

Tudor può sorridere perché Manuel Lazzari è tornato ad allenarsi con il gruppo ed è a disposizione per la Salernitana. Visto il suo infortunio, l’allenatore della Lazio non era mai riuscito ad utilizzarlo ed ora è pronto a provarlo come esterno a tutta fascia.

Il terzino biancoceleste, dopo aver fatto fatica nella difesa a quattro di Sarri, può tornare a ricoprire il ruolo che lo ha fatto esplodere con la SPAL e che ha perfezionato con Inzaghi.