Infortunati Lazio, Baroni fa il punto verso il derby! L’annuncio su Vecino, Noslin e Pedro: ecco le loro condizioni

Infortunati Lazio, il punto sull’infermeria biancoceleste in vista del derby. La situazione verso il match contro la Roma

Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa dopo Lazio Atalanta. In quest’occasione, il tecnico biancoceleste ha fatto anche il punto sull’infermeria in vista del derby contro la Roma di settimana prossima.

INFORTUNATI LAZIO – «Ancora non lo so. Vecino, Noslin e Pedro non credo che recupereranno, ma vediamo. In questo momento sono contento dei ragazzi che nelle difficoltà non hanno paura di niente».