Inchiesta Juve, anche Sarri potrebbe essere chiamato in Procura

Nell’ambito dell’inchiesta sui tagli degli stipendi della Juve, anche l’allenatore della Lazio Sarri potrebbe essere chiamato in Procura

Come riportato dal Corriere dello Sport, presto la Procura sentirà anche Buffon, Bonucci e Chiellini per l’inchiesta Prisma, sulle presunte irregolarità dei tagli stipendi in casa Juve riguardo la stagione 2019/20 a causa della Pandemia.

Proprio i tre fecero da tramite con lo spogliatoio per convincere i compagni a dare una mano al club. Ma non è finita qui. Molto presto, infatti, potrebbero essere chiamati a testimoniare anche l’allora allenatore Sarri e Cristiano Ronaldo.