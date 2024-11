Impallomeni sulla Lazio: «Gioca un grandissimo calcio e poi ha una grande fame di vittoria in ogni partita»

Impallomeni, il giornalista alla luce anche della vittoria di ieri sera analizza la situazione della Lazio rilasciando queste considerazioni

Ai microfoni di TMW si è espresso sulla lotta scudetto Stefano Impallomeni, il quale analizza con particolare riferimento la Lazio. Ecco cos ha detto sulla squadra di Baroni

PAROLE – Cinque punti negli scontri diretti, benino per il Napoli. Ma esce meglio da questo turno la Lazio. Hanno zero pressioni, giocano un gran calcio e ogni volta per vincere. Attenzione. Su Inter-Napoli nessuna ha fatto vedere un granchè. Non condivido le parole di Conte nel post-gara, il regolamento è chiaro, ha fatto un commento che va fatto più in alto, all’IFAB. L’Inter ha fatto qualcosina in più, partita molto tattica comunque. Il Napoli è tosto, molto competitivo, è una squadra che può lottare per rimanere lì. Ha le possibilità di vincere il titolo al 40%. L’Inter è più forte ma deve darsi una svegliata. Quella fame la vedo solo nella Lazio ora