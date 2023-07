Impallomeni: «Sarri ha dimostrato di valere ma forse è arrivato il momento più difficile». Le parole dell’ex giocatore

A TMW Radio, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni parlando anche del marcato della Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «Mancano 20 gg alla prima di campionato e capisco che ci sia un po’ di nervosismo. Ma nel mercato ppuò succedere e c’è il tempo per rimediare. La Roma sa gli obiettivi che deve raggiungere, si parla di Sanches e Scamacca, ma Morata non è una pista del tutto abbandonata, visto che lo vuole Mourinho. Non ne farei dei drammi. Per fare il salto di qualità però credo servirà qualcosa d’importante lì davanti. La Roma ha nervosismo d’attesa, in casa Lazio c’è più nervosismo negativo. Sarri ha più fretta di Lotito, ha in mente una squadra e si sta innervosendo parecchi. Lui dedica molto all’addestramento sul campo, ha fatto una lista e devi mettere in conto che uno come lui, col suo carattere e la sua età non puoi cambiarlo. Dovese andare via, ma non credo accadrà, sarebbe per questi motivi »

SU RICCI– «E’ vero, ma non sembrano troppi per avere Berardi. Sarri ha migliorato questa squadra, ha dimostrato di valere ma forse è arrivato il momento più difficile. Se dovesse andare via Sarri, sarebbe solo. Senza Tare manca un uomo importante. Sarri si aspettava altro dopo questo secondo posto. E non credo sia una questione di nomi ».

SARRI- LOTITO– «La percentuale c’è, ma secondo me Sarri non vuole tradire il gruppo. Il pericolo arriva dopo i primi risultati negativi. E’ un gioco pericoloso questo. Non ci credo che se ne vada Sarri, ma se ti mancano dei giocatori e poi perdi ecco che entra la girandola di responsabilità ».